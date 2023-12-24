Алан Джонс назвал причину, по которой Даниэль Риккардо никогда не вернётся в «Ред Булл»

Чемпион мира 1980 года австралиец Алан Джонс считает невозможным возвращение своего соотечественника — пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо — в «Ред Булл».
«Риккардо опоздал. Перес точно останется в «Ред Булл» на следующий сезон, а к 2025 году найдётся какая-нибудь восходящая звезда, которая займёт его место в команде.
Уверен, что у Даниэля нет шансов», – сказал Джонс в интервью Wide World of Sports.
Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 34-летний Риккардо занял 17-е место в общем зачёте пилотов, набрав шесть очков. В Кубке конструкторов его команда заняла восьмое место с 25 очками.
Безоговорочным победителем сезона стал «Ред Булл». Его гонщики Макс Ферстаппен и Серхио Перес уверенно заняли первые два места в общем зачёте пилотов, а в Кубке конструкторов команда более чем на 400 очков опередила ближайшего преследователя — «Мерседес».