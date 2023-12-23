Даниэль Риккардо: кажется, таланты в автоспорте становятся всё моложе и моложе

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался о молодых гонщиках, отметив их высокий уровень таланта.

«Молодые пилоты, которые приходят в Формулу-1, чрезвычайно талантливы. Я не думаю, что был хоть один молодой гонщик, который не был бы быстрым. Их скорость, техническая оснащённость и уровень улучшились по сравнению с тем, что было десять лет назад.

Такие пилоты, как Ландо Норрис или Оскар Пиастри, которые выиграли спринтерскую гонку в своём первом сезоне, показали довольно сумасшедшие результаты. Уровень в Формуле-1 всегда довольно высок. Ты действительно чувствуешь, насколько он высок, потому что, если ты не до конца уверен в машине, я думаю, ты можешь быстро отстать от своего товарища по команде.

Когда я находился в «Макларене», Ландо становился всё лучше и лучше, а мне казалось, что моя форма становится всё хуже и хуже. Но, конечно, Ландо доказал, что он правда хороший гонщик.

Всегда интересно смотреть на новичков, потому что, как и во многих видах спорта сейчас, кажется, что таланты в автоспорте становятся всё моложе и моложе. В то же время такие парни постарше, как Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, доказывают, что ты в любом возрасте можешь добиться успеха, если действительно захочешь. И это круто», — приводит слова Риккардо Racingnews365.