Победитель первого этапа ЧР по мотогонкам на льду определился в дополнительном заезде

В Тольятти завершился первый этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Его победителем стал Никита Богданов (Уфа). По итогам 40 хитов он набрал равное количество баллов с Динаром Валеевым (Тольятти) – по 29. В личных встречах друг против друга они обменялись победами, чтобы определить сильнейшего, понадобился дополнительный «золотой» заезд. В этой дуэльной гонке первым финишировал именно Богданов.

Тройку призёров замкнул Дмитрий Солянников (Шадринск). Четвёртым стал Матвей Волков (Шадринск), пятым – Сергей Макаров (Луховицы).

Следующий этап пройдёт 6 и 7 января в Каменске-Уральском.

Чемпионат России по мотогонкам на льду. Этап 1. Результаты по итогам двух дней:

1. Никита Богданов (Уфа) — 29 + (победа в дополнительном заезде);

2. Динар Валеев (Тольятти) — 29;

3. Дмитрий Солянников (Шадринск) — 24;

4. Матвей Волков (Шадринск) — 21;

5. Сергей Макаров (Луховицы) — 20.