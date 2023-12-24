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Победитель первого этапа ЧР по мотогонкам на льду определился в дополнительном заезде

Победитель первого этапа ЧР по мотогонкам на льду определился в дополнительном заезде
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В Тольятти завершился первый этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Его победителем стал Никита Богданов (Уфа). По итогам 40 хитов он набрал равное количество баллов с Динаром Валеевым (Тольятти) – по 29. В личных встречах друг против друга они обменялись победами, чтобы определить сильнейшего, понадобился дополнительный «золотой» заезд. В этой дуэльной гонке первым финишировал именно Богданов.

Тройку призёров замкнул Дмитрий Солянников (Шадринск). Четвёртым стал Матвей Волков (Шадринск), пятым – Сергей Макаров (Луховицы).

Следующий этап пройдёт 6 и 7 января в Каменске-Уральском.

Чемпионат России по мотогонкам на льду. Этап 1. Результаты по итогам двух дней:

1. Никита Богданов (Уфа) — 29 + (победа в дополнительном заезде);
2. Динар Валеев (Тольятти) — 29;
3. Дмитрий Солянников (Шадринск) — 24;
4. Матвей Волков (Шадринск) — 21;
5. Сергей Макаров (Луховицы) — 20.

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