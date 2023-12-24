Стала известна предполагаемая дата презентации нового болида «Альпин» на сезон-2024

Французская команда Формулы-1 «Альпин» планирует провести презентацию нового болида A524 на сезон-2024 7 февраля, сообщает Motorsport Italia.

Также, по информации источника, на мероприятии будет представлен и болид A424 LMDh, который примет участие в WEC (гонки на выносливость).

Сообщается, что новый болид будет полностью окрашен в исторический цвет, используемый французскими брендами в гонках — синий.

Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 120 очков. Команда сделала два шага назад после того, как в сезоне-2022 стала четвёртой. В 2023 году французскую команду представляли пилоты Эстебан Окон и Пьер Гасли.

В 2023 году «Альпин» представила свой болид на минувший сезон позже всех остальных команд — 16 февраля.