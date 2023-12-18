Проблемы «Рено» в Ф-1 поражают. Как заводская команда может быть настолько странной?

Пятый автогигант мира не даёт достаточно денег — и это лишь одна из множества неурядиц.

Заводская команда «Рено» в Формуле-1 «Альпин» сделала в прошедшем сезоне заметный шаг назад. С четвёртого места в Кубке конструкторов французы откатились на шестое, причём с огромным отставанием от пятёрки лучших. Последнее напрягает сильнее: как «Альпин» собирается наконец побороться за титул, если не приближается к «Ред Булл»? Что ж, за 2023 год мы получили много важных инсайдов, благодаря которым проблемы «Рено» стали гораздо понятнее.

Нехватка ресурсов

И раньше было известно, что руководство «Рено» ставило перед собственной командой Ф-1 странную и объективно нереалистичную задачу: не обладая бюджетом «Ред Булл», «Мерседеса» и «Феррари», каким-то образом их догнать и начать успешную борьбу за титулы. Сама история Формулы-1 гласит, что подход нереальный, но в «Рено» почему-то верили в себя.

Совсем недавно бывший глава команды Ф-1 Отмар Зафнауэр признался в интервью журналисту Питеру Уиндзору, что когда он пришёл в «Альпин», то команда даже не дотягивалась до потолка бюджетов. Да, тут не учитываются зарплаты гонщиков, но всё равно показательно, что «Рено» не давал достаточно денег, чтобы даже после введения лимита расходов французы по полной использовали свои возможности и постепенно приближались к лидерам. Причём, по словам Зафнауэра, пока он не начал нанимать новых сотрудников, речь шла как минимум о 10-миллионном зазоре до потолка бюджета.

«Я не чувствовал энтузиазма или стремления продвинуться дальше четвёртого места, — отметил бывший технический директор «Альпин» Пэт Фрай. — Как компания они не были настроены, чтобы прилагать достаточно усилий. Вы можете сказать, что хотите быть первыми, но разница между тем, чтобы сказать и чтобы достичь этого, колоссальна, не правда ли?

Я не уверен, что у Отмара были хорошие шансы исправить положение, потому что в некоторой степени метафорически у нас были связаны руки. Думаю, что все должны гордиться тем, чего мы достигли за эти первые три года. Всегда паршиво уходить откуда-либо, но для меня это было самое время».

Методы управления

Интересно, что нехватку финансирования «Рено» объединил с отсутствием автономности команды. То есть, с одной стороны, мы не даём вам достаточно развиваться, а с другой — присматриваем за каждым вашим шагом, замыкаем часть важных процессов на себя и тем самым их тормозим.

«Материнская компания хотела иметь большой контроль над командой во многих областях, — рассказывал после ухода Зафнауэр. — Больший, чем я когда-либо видел. Знаете, коммерческая сфера, сфера маркетинга, отдел кадров, финансы, коммуникации – всё это подчинялось не мне, а кому-то ещё в более крупной организации. Все они действуют как военно-морской флот — а мы должны быть пиратами, чтобы победить.

Если считать, что машины равны, пилоты равны, силовые агрегаты равны, знания о шинах равны, понимаешь, что равенства всё равно нет. Факт, что у «Мерседеса» или «Ред Булл» есть отдел кадров, контроль финансовой стороны – особенно финансовой, если помнить о потолке расходов. Все коммерческие аспекты и коммуникации подчиняются Кристиану Хорнеру. Так угадайте, кто победит? «Ред Булл». Это совсем не нормально».

Все мы помним один яркий пример, когда неповоротливость «Рено» дорого обошлась команде Ф-1. Да-да, мы про дикую историю с Оскаром Пиастри, когда юристы головной компании никак не могли составить для австралийца полноценный контракт и дотянули до момента, когда Пиастри перехватил «Макларен». Вот в Уокинге смогли быстро предоставить Оскару нормальное соглашение, которое он и подписал.

Легко представить, как подобная неповоротливость била в других ситуациях, идёт ли речь о привлечении нового спонсора, переходе важного инженера из команды-конкурента, одобрении важной финансовой инвестиции или о чём-то ещё.

Даже удивительно, что при всём этом «Рено» успешно выступала в Ф-1 в 2000-х. Возможно, дело в том, что тогда французы только-только купили абсолютно независимый «Бенеттон» и поставили во главе Флавио Бриаторе, который обеспечил команде достаточную автономность.

Про третью важную проблему «Рено» тоже много говорили в 2023-м. Нарыв был вскрыт после массового летнего увольнения руководства команды Ф-1. После него выяснилось, что прежний менеджмент не смог «подружить» британскую и французскую части конюшни, причём до такой степени, что представители двух стран ели строго за разными столами и иногда даже селились в разных гостиницах.

Возможно, отчасти такой разлад внутри коллектива был спровоцирован одним из ветеранов команды Аланом Пермейном, который в последнее время занимал должность спортивного директора. Поначалу все удивились: зачем французы расстались со столь опытным специалистом, которого высоко ценят конкуренты? Но за последние месяцы мы услышали уже ряд мнений, что опыт и знания Пермейн сочетал с токсичностью.

Если высказывания некого анонима на Reddit можно было подвергнуть сомнению, то затем его мысли фактически повторил бывший механик «Рено» из бригады Фернандо Алонсо Крис Хесси.

«Он был не очень приятным человеком — мы считали его одним из старичков из «Бенеттона». Так сложилось, что если вы один из старичков, то по определению не могли сделать ничего плохого. Во время уикендов я видел в болиде множество недочётов, и все они оставались как бы незамеченными. Тогда как если кто-то из новичков ошибался, то на него кричали, вот такая была атмосфера. Думаю, что инициатором всего этого был Пермейн.

Он был не из самых простых людей, с которыми можно работать. Думаю, в «Альпин» ничего не поменялось, вряд ли он пересмотрел свой образ жизни. Очевидно, что пришли новые люди, которые увидели, что он не собирается перестраиваться. Думаю, именно поэтому его и убрали. Его поведение может быть разрушительным».

Понятно, что у Хесси могли быть какие-то личные обиды на Пермейна, но слишком многого всего сходится, а вишенка на торте — шок главы «Рено» Луки де Мео, обнаружившего в команде словно бы ремейк Столетней войны. Очевидно, что в такой атмосфере никакой борьбы за титул быть не может.

Есть ли шанс?

Ждать резкого рывка «Альпин» до 2026 года было бы странно. Отставание от «Ред Булл» слишком большое, и команде нужно сделать ещё слишком много, чтобы мечтать о борьбе с «быками»: улучшать базу, убирать токсичность в коллективе, ждать, когда к работе приступят инженеры, которых уже переменили у конкурентов, но чей «карантин» ещё продолжается.

Напомним и про двигатель «Рено», который, по разным данным, уступает конкурентам от 15 до 30 л.с. Это не смертельная цифра, но всё же важный момент, который отбрасывает «Альпин» ещё чуть дальше. Так что реалистичный сценарий «Альпин» — это добиться стабильности, убрать приведённые выше проблемы и уже на всём этом багаже постараться выстрелить в первый год действия нового технического регламента. Главное, чтобы у руководителей «Рено» хватило терпения вновь не устраивать какие-нибудь резкие перестановки…