Стролл — о выступлении в 2023 году: много неудач и упущенных возможностей

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл высказался о своём выступлении в минувшем сезоне, по итогам которого он занял 10-е место.

«В этом сезоне было много неудач и упущенных возможностей. Мне не нравится говорить «невезение», это преимущественно упущенные возможности. Но и невезение было. У нас были и проблемы с двигателем, и наезд на обломки.

Повреждение машины в квалификации Монако лишило уикенда. Я вспоминаю Сузуку, хорошая гонка и отказ заднего крыла. В Зандворте мы пропустили пит-стоп, когда пошёл дождь, и остались на трассе, что было неправильным решением. Мы могли набрать много очков», — приводит слова Стролла издание Speedweek.