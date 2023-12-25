Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чандхок назвал пилота топ-команды Формулы-1, который сделал шаг назад в 2023 году

Чандхок назвал пилота топ-команды Формулы-1, который сделал шаг назад в 2023 году
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал более слабое выступление в 2023 году, чем сезоном ранее.

«У него на сто очков меньше, чем в 2022 году. Думаю, в этом году у него было всего два подиума, так что, по его собственному признанию, это был шаг назад. Отмечу, что были допущены две довольно дорогостоящие ошибки. В Канаде он ехал четвёртым или пятым, когда врезался в стену, а позже вывел машину из строя. И, очевидно, Сингапур, где он был третьим. Он мог бы взять два подиума, но упустил их. Так что всё это меня разочаровало, но к концу года он подтянул результаты», — приводит слова Чандхока F1 Oversteer со ссылкой на его выступление в подкасте Sky Sports F1.

По итогам сезона Формулы-1 2023 года на счету Расселла было 175 очков. В 2022 году Джордж набрал 275 баллов.

Материалы по теме
«Это катастрофа». Почему Расселл ещё даст бой Хэмилтону, несмотря на слабый сезон
«Это катастрофа». Почему Расселл ещё даст бой Хэмилтону, несмотря на слабый сезон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android