Чандхок назвал пилота топ-команды Формулы-1, который сделал шаг назад в 2023 году

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал более слабое выступление в 2023 году, чем сезоном ранее.

«У него на сто очков меньше, чем в 2022 году. Думаю, в этом году у него было всего два подиума, так что, по его собственному признанию, это был шаг назад. Отмечу, что были допущены две довольно дорогостоящие ошибки. В Канаде он ехал четвёртым или пятым, когда врезался в стену, а позже вывел машину из строя. И, очевидно, Сингапур, где он был третьим. Он мог бы взять два подиума, но упустил их. Так что всё это меня разочаровало, но к концу года он подтянул результаты», — приводит слова Чандхока F1 Oversteer со ссылкой на его выступление в подкасте Sky Sports F1.

По итогам сезона Формулы-1 2023 года на счету Расселла было 175 очков. В 2022 году Джордж набрал 275 баллов.