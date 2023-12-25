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Хорнер назвал этапы Формулы-1 в сезоне-2023, где Пересу удалось проявить себя

Хорнер назвал этапы Формулы-1 в сезоне-2023, где Пересу удалось проявить себя
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу выступлений пилота команды Серхио Переса в сезоне-2023.

«В конце концов, всё сводится к уверенности. Способность извлечь всё на одном круге с максимальным сцеплением и новыми покрышками. И в начале года он делал это очень хорошо. Если вы посмотрите на Бахрейн, он был быстр. Если вы посмотрите на его ранние гонки, на его квалификацию в Саудовской Аравии, где он завоевал поул. В Азербайджане он был великолепен весь уикенд. В Майами он был также хорош в квалификации. Потом всё пошло своим чередом. Но я думаю, что это та область, на которой он собирается сосредоточиться, потому что он знает, что это элемент, который будет иметь решающее значение для него в следующем году», — приводит слова Хорнера Autosport.

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