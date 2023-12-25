Боттас назвал самое яркое событие сезона-2023

Финский пилот «Заубера» Валттери Боттас ответил на вопрос, какое событие стало для него наиболее запоминающимся в сезоне-2023.

«Насколько я помню, в Катаре было жарко. Но, если честно, не помню, на каком месте я финишировал в той гонке. Если вспоминать другие яркие моменты, то, к сожалению, могу назвать только первую гонку сезона. Тогда мы уверенно провели уикенд и сразу заработали очки, но затем всё было очень сложно. После той гонки мы ещё несколько раз зарабатывали очки, но этого оказалось недостаточно. Надеюсь, что в следующем сезоне у меня будет больше ярких воспоминаний», — приводит слова Боттаса Speedcafe.

Напомним, по итогам сезона-2023 Формулы-1 финский пилот «Заубера» Валттери Боттас занял 15-е место в личном зачёте, заработав 10 очков.