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Льюис Хэмилтон раскрыл свою мечту

Льюис Хэмилтон раскрыл свою мечту
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду на то, что Формула-1 вернётся в ЮАР. Британец признался, что это его мечта.

«Я стараюсь помочь возвращению Гран-при Южной Африки в календарь Формулы 1. Это моя мечта. Я не завершу карьеру до тех пор, пока не выиграю эту гонку», – приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.

Отметим, что последний Гран-при ЮАР был проведён в 1993 году. Ожидалось, что Формула-1 вернётся в Южную Африку в сезоне-2024. Планировалось, что гонка в Кьялами заменит в календаре бельгийский Спа-Франкоршам. Однако возвращение сорвалось из-за политических факторов.

Напомним, Хэмилтон по итогам сезона-2023 стал третьим в общем зачёте пилотов (234 очка), а «Мерседес» в Кубке конструкторов занял второе место (409 баллов).

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