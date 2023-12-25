Льюис Хэмилтон раскрыл свою мечту

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду на то, что Формула-1 вернётся в ЮАР. Британец признался, что это его мечта.

«Я стараюсь помочь возвращению Гран-при Южной Африки в календарь Формулы 1. Это моя мечта. Я не завершу карьеру до тех пор, пока не выиграю эту гонку», – приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.

Отметим, что последний Гран-при ЮАР был проведён в 1993 году. Ожидалось, что Формула-1 вернётся в Южную Африку в сезоне-2024. Планировалось, что гонка в Кьялами заменит в календаре бельгийский Спа-Франкоршам. Однако возвращение сорвалось из-за политических факторов.

Напомним, Хэмилтон по итогам сезона-2023 стал третьим в общем зачёте пилотов (234 очка), а «Мерседес» в Кубке конструкторов занял второе место (409 баллов).