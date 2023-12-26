Экс-стратег Формулы-1 объяснила, почему ждёт прогресса от Пиастри в новом сезоне

Бывший стратег различных команд Формулы-1, а ныне корреспондент Sky Sports Берни Коллинз поделилась мнением о выступлении пилота «Макларена» Оскара Пиастри в минувшем сезоне «Королевских гонок». По его итогам Оскар занял девятое место в общем зачёте пилотов (97 очков).

«Норрис превзошёл Оскара в темпе на длинных дистанциях и в том, как он управляет шинами. Но тот факт, что Оскар в самом начале года смог это определить и работал над этим, позволяет ему провести зиму таким образом, чтобы улучшить своё пилотирование. Он может вспомнить гонки, где он проигрывал Норрису и, таким образом, посмотреть, чему он может у него научиться. Не сомневаюсь, что в следующем году он снова станет ещё сильнее», — сказала Коллинз на канале Speedcafe TV в YouTube.