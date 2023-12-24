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Глава «Макларена»: у нас самая сильная пара пилотов в Формуле-1

Глава «Макларена»: у нас самая сильная пара пилотов в Формуле-1
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун выразил мнение, что на данный момент его команда обладает самой сильной парой гонщиков в Формуле-1 в лице Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Ландо был на пике своих возможностей в 2023 году, демонстрируя потрясающий темп и потрясающее гоночное мастерство. Он часто критикует себя, когда допускает ошибку, но его семь подиумов являются свидетельством его скорости и решимости. Первая победа для него не за горами.

Я считаю, что у нас самая сильная пара пилотов в Формуле-1. Многие согласны с тем, что Оскар стал настоящим открытием в его дебютной кампании, и он уже показал, что способен сражаться за лидирующие места с такими гонщиками, как Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен», — приводит слова Брауна Motorsport Week.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 Норрис и Пиастри заняли шестое и девятое место соответственно в общем зачёте пилотов.

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