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Китайская компания представила электрического конкурента Maybach

Китайская компания представила электрического конкурента Maybach
Презентация Nio ET9
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Китайская компания Nio представила свой флагманский автомобиль — ET9. Исполнительный директор марки Уильям Ли во время презентации в Сиане заявил, что при создании машины инженеры ориентировались на Mercedes-Maybach S-класса, а также Audi A8, BMW седьмой серии и Porsche Panamera, уточняет издание Autocar.

Nio ET9

Nio ET9

Фото: Nio

На презентации также отмечено, что в автомобиле используется 17 уникальных технологических разработок Nio, а также 525 патентов компании. Автомобиль обладает полностью активной подвеской и поворотными задними колёсами.

Интерьер Nio ET9

Интерьер Nio ET9

Фото: Nio

Также известно, что машина поддерживает сверхбыструю зарядку, а за пять минут способна зарядиться настолько, чтобы проехать 255 километров. Запас хода автомобиля не называется, так же как и его скоростные характеристики, но известно, что силовая установка ET9 обладает мощностью порядка 700 лошадиных сил.

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