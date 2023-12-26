Тео Пуршер: победил бы я Оскара Пиастри? Конечно, победил бы

Французский гонщик Тео Пуршер, представляющий академию «Заубера» и завоевавший чемпионство в Формуле-2 в 2023 году, высказал мнение, что победил бы пилота «Макларена» Оскара Пиастри на одинаковых машинах.

«Победил бы я Оскара? Думаю, победил бы. Конечно. Я считаю, что он исключительный гонщик. Он выиграл Еврокубок Формулы «Рено»», побеждал в Формуле-3, а затем – сразу же и в Формуле-2. Он действительно очень талантливый.

В Формуле-1 ему удавалось выступать на равных с Ландо Норрисом несколько раз в этом году, он выигрывал спринт. Так что он очень хороший пилот. Но мне кажется, что мы на одном уровне», — сказал Пуршер на канале Pitstop в YouTube.

Ранее об Оскаре высказалась экс-стратег различных команд Формулы-1, а ныне корреспондент Sky Sports Берни Коллинз.