Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тео Пуршер: победил бы я Оскара Пиастри? Конечно, победил бы

Тео Пуршер: победил бы я Оскара Пиастри? Конечно, победил бы
Аудио-версия:
Комментарии

Французский гонщик Тео Пуршер, представляющий академию «Заубера» и завоевавший чемпионство в Формуле-2 в 2023 году, высказал мнение, что победил бы пилота «Макларена» Оскара Пиастри на одинаковых машинах.

«Победил бы я Оскара? Думаю, победил бы. Конечно. Я считаю, что он исключительный гонщик. Он выиграл Еврокубок Формулы «Рено»», побеждал в Формуле-3, а затем – сразу же и в Формуле-2. Он действительно очень талантливый.

В Формуле-1 ему удавалось выступать на равных с Ландо Норрисом несколько раз в этом году, он выигрывал спринт. Так что он очень хороший пилот. Но мне кажется, что мы на одном уровне», — сказал Пуршер на канале Pitstop в YouTube.

Ранее об Оскаре высказалась экс-стратег различных команд Формулы-1, а ныне корреспондент Sky Sports Берни Коллинз.

Материалы по теме
Экс-стратег Формулы-1 объяснила, почему ждёт прогресса от Пиастри в новом сезоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android