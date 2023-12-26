Боттас: 5 лет отрицал, что могу бороться с Хэмилтоном на равных

Финский пилот «Заубера» Валттери Боттас признался, что на протяжении пяти лет отрицал неспособность на равных бороться с бывшим напарником по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Необходимо было находиться в состоянии отрицания. Я отрицал почти пять лет, потому что каждый год хотелось бороться за титул. Я должен был верить в себя. Только в прошлом году я смог признать, что на равных машинах в течение сезона мне действительно было трудно обогнать его, и он, вероятно, лучше в определённых областях. Гонщику признать такое тяжело», — приводит слова Боттаса Motorsport.

Боттас выступал в «Мерседесе» с 2017 по 2021 год, после чего перешёл в «Альфа Ромео». Сейчас Валттери 34 года.

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