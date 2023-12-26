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Источник: «Феррари» впервые запустила новый двигатель 2026 года

Источник: «Феррари» впервые запустила новый двигатель 2026 года
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Команда «Феррари» запустила первый двигатель, сконструированный с учётом новых технических правил Формулы-1, которые вступят в силу в 2026 году, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, незадолго до ухода на рождественские каникулы на базе команды смогли запустить силовую установку на испытательном стенде. Как сообщается, в команде остались довольны первыми результатами. Этот двигатель вряд ли окажется на стартовой решётке в 2026 году, но станет прототипом и большим подспорьем для итальянского коллектива в вопросах разработки новой силовой установки. Также сообщается, что эта версия двигателя не единственная, над которой команда ведёт работу.

Напомним, в 2026 году вступят в силу новые технические правила.

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