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Льюис Хэмилтон уклонялся от тестов Формулы-1 необычным способом

Льюис Хэмилтон уклонялся от тестов Формулы-1 необычным способом
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что иногда симулировал болезнь, чтобы не участвовать в некоторых мероприятиях, связанных с командой в «Королевских гонках».

Отметим, что руководитель «Мерседеса» ранее сообщил, что пилот Джордж Расселл будет отсутствовать на мероприятии команды.

«Это интересно. В прошлом я делал это, чтобы пропустить тестовые дни, потому что обычно я не люблю тестовые дни. Так что вчера, когда я услышал, что он болен, я подумал: «Ах, он превзошёл меня, он вышел на другой уровень», – приводит слова Хэмилтона GPFans.

Напомним, Хэмилтон по итогам сезона-2023 стал третьим в общем зачёте пилотов (234 очка), а «Мерседес» в Кубке конструкторов занял второе место (409 баллов).

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