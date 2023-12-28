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Девушка Макса Ферстаппена показала, как они отпраздновали Рождество

Девушка Макса Ферстаппена показала, как они отпраздновали Рождество
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Келли Пике, девушка пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где показала, как они в семейном кругу отпраздновали Рождество.

Помимо прочих, на фото виден трёхкратный чемпион мира Нельсон Пике, отец девушки, и её брат, чемпион Формулы-Е Нельсиньо Пике.

Фото: Из личного архива Келли Пике

Фото: Из личного архива Келли Пике

Об отношениях Келли и Макса стало известно в январе 2020 года, когда девушка на своей странице в соцсетях опубликовала несколько фотографий, на одной из которых она обнимала Ферстаппена. Слухи об их отношениях начали появляться ещё в ноябре 2020 года, когда пилот «Ред Булл» оставил стихотворение на странице Пике.
Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. В общей сложности в его активе три чемпионства в «Королевских гонках».

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч:

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