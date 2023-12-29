Гюнтер Штайнер: «Хаас» может быть в верхней части середины пелотона в 2024 году

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах команды в следующем сезоне Формулы-1.

«С учетом ограничения бюджета всё возможно. «Альфа Таури» в конце сезона, «Макларен» в начале сезона выступали не очень хорошо, но в какой-то момент времени они были второй по скорости машиной, причём не один раз. Так что всё возможно. Большие команды всегда остаются большими командами, в течение следующих трёх-пяти лет они по-прежнему будут впереди.

Середина пелотона? Я не думаю, что сейчас есть топ-команды, середина пелотона и аутсайдеры. На мой взгляд, сейчас есть топ-команды и все остальные, потому что все находятся в хорошем финансовом положении, никто сильно не уступает в техническом плане. В этом году мы финишировали последними, но в следующем году можем оказаться в верхней части середины пелотона», — рассказал Штайнер в эфире Sky Sports.