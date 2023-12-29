Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гюнтер Штайнер: «Хаас» может быть в верхней части середины пелотона в 2024 году

Гюнтер Штайнер: «Хаас» может быть в верхней части середины пелотона в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах команды в следующем сезоне Формулы-1.

«С учетом ограничения бюджета всё возможно. «Альфа Таури» в конце сезона, «Макларен» в начале сезона выступали не очень хорошо, но в какой-то момент времени они были второй по скорости машиной, причём не один раз. Так что всё возможно. Большие команды всегда остаются большими командами, в течение следующих трёх-пяти лет они по-прежнему будут впереди.

Середина пелотона? Я не думаю, что сейчас есть топ-команды, середина пелотона и аутсайдеры. На мой взгляд, сейчас есть топ-команды и все остальные, потому что все находятся в хорошем финансовом положении, никто сильно не уступает в техническом плане. В этом году мы финишировали последними, но в следующем году можем оказаться в верхней части середины пелотона», — рассказал Штайнер в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Гюнтер Штайнер предположил, когда в Формуле-1 могут появиться новые пилоты
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android