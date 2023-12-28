Гюнтер Штайнер предположил, когда в Формуле-1 могут появиться новые пилоты

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил надежду, что в 2025 году в Формуле-1 появятся сразу несколько новых пилотов. Напомним, в 2024 году впервые сезон Формулы-1 начнут те же пилоты, что завершили предыдущий.

«Я вижу большой потенциал для изменений в конце 2024 года. Сезон-2025 может стать серьёзным шансом для молодых гонщиков. Кто-то может завершить карьеру, кто-то не даст нужный результат и окажется не нужен команде.

На мой взгляд, сейчас есть смысл в том, чтобы рискнуть и дать шанс молодому пилоту, а не оставлять того, кто не приносит результат. В 2023 году в Формулу-1 пришёл Оскар Пиастри. Раньше люди были очень скептически настроены по отношению к новичкам, но он сразу же показал, насколько быстрым может быть. Глядя на это, мы думаем, что, если у Пиастри получилось, почему не сработает с кем-то ещё?

В 2024 году изменений в составах команд нет, но, может, в 2025 году внезапно появятся три, четыре или даже пять новых пилотов. Я считаю, что мы увидим нечто подобное», – рассказал Штайнер в эфире Sky Sports.