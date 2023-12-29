Хаккинен: Перес — медленный, крайне маловероятно, что его будущее связано с «Ред Булл»

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о перспективах мексиканского пилота Серхио Переса в «Ред Булл» после сезона-2024.

«Перес – медленный, теперь это стало совершенно ясно. Если пилот принимает, что он медленнее напарника, он может хорошо взаимодействовать с командой и развивать машину. У Переса достаточно мотивации, он может оставаться в пределах топ-3 или топ-4. Я думаю, что это вполне нормальная ситуация.

Но если пилот начинает жаловаться, если он винит команду в том, что она не даёт ему хорошую машину, то у него не будет мотивации. Если результаты то растут, то падают, это плохо для команды. Тогда руководству приходится вносить изменения в состав пилотов.

Многое будет зависеть от результатов Переса в 2024 году. Я знаю, что для команды важно иметь мексиканского пилота в составе. Мексика – это большой рынок. Но, в конце концов, это командный вид спорта, и добиться хороших результатов невозможно, полагаясь только на одного гонщика. Есть ли у Переса будущее в «Ред Булл»? Я думаю, что это крайне маловероятно», — приводит слова Хаккинена GPblog со ссылкой на Unibet.