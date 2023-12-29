«Мне наплевать!» Чжоу — о слухах в Формуле-1

Китайский пилот «Заубера» Гуаньюй Чжоу рассказал об отношении к слухам в Формуле-1.

«Это политика! Говорили, что Серхио [Перес] завершит карьеру на Гран-при Мексики, но ничего не произошло. Затем были слухи о том, что Фернандо [Алонсо] займёт его место [в «Ред Булл»]. Просто безумие.

На самом деле я стал лучше понимать СМИ. Если слышишь что-то о других гонщиках, это заставляет вас немного беспокоиться. Но, когда ты находишься изнутри, ты понимаешь, что происходит, и довольно легко это воспринимаешь.

Если честно, мне наплевать! Примерно то же самое происходило, когда я подписывал свой первый контракт. Я просто позволил этому идти своим чередом, что нужно отвечать на трассе. С тех пор всё было хорошо.

Просто забавно, когда ты уже подписал контракт, но всё равно появляются слухи о том, что кто-то другой займёт твоё место», – приводит слова Чжоу Autosport.