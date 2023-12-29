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Эксперт назвал команду, которая плохо себя показывает на симуляторе перед сезоном-2024

Эксперт назвал команду, которая плохо себя показывает на симуляторе перед сезоном-2024
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Британский эксперт Sky Sports Дэвид Крофт рассказал, что французская команда Формулы-1 «Альпин» не особо радует показателями на симуляторе перед стартом сезона-2024.

«Послушайте, я сейчас слышу, что их машина не такая, какой они хотели бы видеть её на симуляторе с точки зрения производительности в следующем сезоне, и Бруно (Фамин) будут судить по этому, потому что как руководитель команды он должен контролировать инженерную часть.

Это ещё одна команда, для которой следующий год будет очень важным.

Финишировать четвёртыми в 2022 году было хорошей работой, я думаю, что привлечь Пьера Гасли в прошлом году тоже в итоге было хорошей, солидной работой», – сказал Дэвид Крофт в эфире подкаста Sky Sports F1.

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