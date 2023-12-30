«Это глупо». Чемпион Формулы-1 раскритиковал стоимость суперлицензии пилотов

Чемпион мира 1980 года австралиец Алан Джонс критически отреагировал на высокую стоимость суперлицензии пилотов Формулы-1.

«Почти $ 2 млн за лицензию Макса Ферстаппена? Кажется, это уже слишком нелепо.

Когда я был гонщиком, наличие суперлицензии просто означало, что ты можешь управлять машиной Формулы-1, но за это не брали деньги. Ты заполнял специальную форму и получал суперлицензию, если соответствовал всем требованиям. Вот и всё.

Я не понимаю, затем платить два миллиона за лицензию. Какие услуги тебе оказывают за эти деньги? Это просто лист бумаги, где написано, что ты обладаешь нужными навыками для управления автомобилем Формулы-1. Это немного глупо», – приводит слова Джонса wwos.ninemsn.com.au.

Согласно действующему регламенту Формулы-1 стоимость суперлицензии на следующий сезон зависит от количества очков, набранных в предыдущем. Таким образом, победитель зачёта пилотов сезона-2023 Макс Ферстаппен должен заплатить больше остальных гонщиков за суперлицензию на сезон-2024.