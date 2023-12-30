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Алан Джонс: я потерял интерес к Ф-1, потому что там одни чёртовы примадонны

Алан Джонс: я потерял интерес к Ф-1, потому что там одни чёртовы примадонны
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Чемпион мира 1980 года австралиец Алан Джонс заявил, что утратил интерес к современной Формуле-1.

«Сейчас мне гораздо больше интересна серия MotoGP. Я обожаю ёё, потому что там есть всё конкуренция, ты до последнего круга не знаешь, кто же победит в этой чёртовой гонке. Там всё очень ярко, очень профессионально.

Я во многом потерял интерес к Формуле-1, потому что там одни чёртовы примадонны», – приводит слова Джонса wwos.ninemsn.com.au.

Напомним, в минувшем сезоне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно обеспечил себе титул чемпиона мира, завоевав свой третий титул подряд и в карьере. Его команда также досрочно стала победителем Кубка конструкторов.

Ранее Джонс назвал причину, по которой его соотечественник Даниэль Риккардо никогда не вернётся в «Ред Булл».

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