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Оскар Пиастри: встретиться с Майклом Джорданом или Леброном Джеймсом было бы круто

Оскар Пиастри: встретиться с Майклом Джорданом или Леброном Джеймсом было бы круто
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри назвал известных людей, с которыми хотел бы встретиться.

«С кем бы я хотел встретиться из известных людей? Встретиться с Майклом Джорданом или Леброном Джеймсом было бы очень круто. Хочу сказать, что в этом году я и так уже познакомился с несколькими очень крутыми людьми, и это было приятно.

Но да, вероятно, Майкл Джордан. В автоспорте мне посчастливилось познакомиться с довольно многими выдающимися людьми, это здорово, но Майкла Джордана, пожалуй, я поставлю на первое место в этот список», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он завершил карьеру в 2003 году.

Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА, с 2018 года он выступает в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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