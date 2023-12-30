Оскар Пиастри: встретиться с Майклом Джорданом или Леброном Джеймсом было бы круто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри назвал известных людей, с которыми хотел бы встретиться.

«С кем бы я хотел встретиться из известных людей? Встретиться с Майклом Джорданом или Леброном Джеймсом было бы очень круто. Хочу сказать, что в этом году я и так уже познакомился с несколькими очень крутыми людьми, и это было приятно.

Но да, вероятно, Майкл Джордан. В автоспорте мне посчастливилось познакомиться с довольно многими выдающимися людьми, это здорово, но Майкла Джордана, пожалуй, я поставлю на первое место в этот список», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он завершил карьеру в 2003 году.

Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА, с 2018 года он выступает в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».