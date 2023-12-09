Оскар Пиастри высказался о признании его новичком года в автоспорте

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал получение награды новичку года в автоспорте на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Если мы сможем начать следующий год так же, как закончили этот сезон, то мы будем в хорошей форме. Мой первый сезон в Формуле-1 мне очень понравился. Надеюсь, это последний сезон в статусе новичка в моей карьере», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

Напомим, что в дебютном сезоне Формулы-1 22-летний Пиастри набрал 97 очков, что позволило ему занять девятое место в личном зачёте пилотов. На счету Оскара два попадания на подиум в минувшем сезоне и одна победа в спринтерской гонке. При этом австралийский гонщик помог «Макларену» завоевать четвёртое место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2023.