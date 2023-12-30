Глава «Макларена»: Пиастри превзошёл все наши ожидания

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мыслями о пилоте команды Оскаре Пиастри, который по итогам дебютного сезона в Формуле-1 получил награду ФИА как лучший новичок года:

«С моей точки зрения, Оскар превзошёл все наши ожидания. У нас был оптимистичный настрой, безусловно,. Но то, чего он добился на трассе и в какой-то мере за её пределами, оказалось выше всех ожиданий. Думаю, было два момента, которые нас очень впечатлили. Прежде всего я бы хотел отметить его чистую скорость. Во-вторых, эту скорость он не торопится показывать, когда в этом нет необходимости. В общем, у него интересный подход.

Однозначно, если не знаешь, что он новичок, то этого и не скажешь. Оскар правильно применяет свой талант, поскольку он очень спокойный и уравновешенный парень, и умеет контролировать своё психологическое состояние. Думаю, для гонщика это очень важное качество, поскольку позволяет его мозгу нормально работать, не отвлекаться на второстепенные раздражители и отделять то, что действительно важно», — сказал Стелла в интервью KTM Summer Grill.