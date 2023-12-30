Хаккинен объяснил успех Пиастри в сезоне-2023

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о выступлении пилота «Макларена» Оскара Пиастри в сезоне-2023.

«Пиастри смог доказать всем, что он продолжает работать над собой и повышает мастерство. Если бы он весь год выступал на той машине, на которой начал сезон, его вряд ли бы признали лучшим новичком. Но ему помогло и то, что команда постоянно модернизировала технику, и то, что сам он – очень спокойный и уравновешенный парень.

Оскар умеет оставаться реалистом, сохраняет необходимую собранность и постепенно прогрессирует. Я слышал, как он общается с инженерами команды и всегда предоставляет им очень важную и полезную информацию. Интересно посмотреть, чего он добьётся в будущем, но в этом году он отлично справился с делом», — приводит слова Хаккинена Unibet.