Мика Хаккинен объяснил спад «Астон Мартин» по ходу сезона-2023

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен оценил выступление команды «Астон Мартин» в сезоне-2023.

«Команда очень сильно начала сезон, и все, в том числе и я, удивились. «Вот это да!» – сказал я тогда, глядя на её достижения. Но затем другие начали постепенно прибавлять, особенно команда «Макларен» быстро прогрессировала, а вот «Астон Мартин» по каким-то причинам забуксовали. В современной Формуле 1 интересно наблюдать за тем, как на работе команд сказываются лимит бюджетов и ограничения, связанные с аэродинамическими исследованиями. Всё это влияет на темпы модернизации. И я считаю, что «Астон Мартин» недоставало стабильности, однако эта команда была не в состоянии удержать результаты на достаточно высоком уровне», — приводит слова Хаккинена Unibet.

Напомним, в сезоне-2023 команда «Астон Мартин» заняла пятое место в зачёте конструкторов.