Дэн Фэллоуз: у «Астон Мартин» есть всё, чтобы сделать ещё один большой шаг вперёд

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз выразил уверенность, что команда сможет продуктивно поработать во время зимней паузы в Формуле-1.

«Это абсолютно возможно. У нас уже есть опыт работы прошлой зимой, есть возможности сделать ещё один большой шаг вперёд. Но всё относительно. Многое будет зависеть от того, что сделают другие команды. Но, конечно, важно, чтобы этот большой шаг вперёд был сделан. У нас есть внутренние цели и вещи, которых мы хотим достичь», — приводит слова Фэллоуза издание AS со ссылкой на New York Times.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл».