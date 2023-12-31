Попов: если для вас «Феррари» началась с Шумахера, то не факт, что вы поймёте фильм

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов оценил фильм «Феррари», вышедший в российский прокат 21 декабря.

«Приятно удивлён. Фильм очень хороший, если не 9/10, то 8.5/10 точно. Адам Драйвер играет хорошо, а это было одним из главных моих сомнений. «Голливудщины» даже меньше, чем в «Форд против Феррари», например.

Скажу больше — если кто сильно недоволен фильмом, то он либо пока не очень разбирается в гонках, либо в жизни. Либо в обоих. Но тут есть одно «но». Я очень много читал гоночных книг и интересовался не только Ф-1. Ту же «Милле Милью» сам проехал за рулём. И Кастеллотти, Де Портаго, Коллинз, Муссо, Таруффи, Бера, даже Жендебьен — это для меня не просто фамилии. Как и инженеры Китти и Скальетти. А с Моссом и Пьеро Ларди Феррари я даже общался лично.

То есть, глядя на экран, я понимал контекст всех и всего. Если же для вас «Феррари» началась с Михаэля Шумахера, то не факт, что а) вы всё поймёте и б) вам будет интересно. Но я не призываю сначала прочитать 20 книг и три года готовиться, а потом идти в кино. Наоборот. Возможно, посмотрев фильм, вам станет интересно и вы откроете для себя этот шикарный мир истории гонок. И людей», — написал Попов в своём телеграм-канале.