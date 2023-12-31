Никита Бедрин присоединится к PHM Racing для участия в Формуле-4 ОАЭ в 2024 году

17-летний российский гонщик Никита Бедрин будет принимать участие в Формуле-4, которая пройдёт в 2024 году в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), в составе команды PHM Racing. Об этом сообщает Feeder Series в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Никита Бедрин финишировал 18-м в Формуле-3 в 2023 году с двумя подиумами и восьмым в FRMEC с двумя победами. Он также выступал в Формуле-4 в ОАЭ в 2021 и 2022 годах. Россиянин занял 11-е место в 2021 году и четвёртое в 2022 году с двумя победами.

Формула-4 ОАЭ — серия автогонок, которая регулируется в соответствии с правилами Международной автомобильной федерации (FIA), организованная и продвигаемая Emirates Motorsport Organization (EMSO) и Top Speed.