Главные успехи российских гонщиков в 2023 году: удачный дебют Квята и победы Мазепина

Конец года – время подводить итоги. Сегодня мы поговорим о выступлениях российских пилотов на международной арене в 2023 году, вспомнив главные успехи наших гонщиков.

Никита Мазепин – Азиатская серия Ле-Ман

Четыре этапа, проведённые в рамках чемпионата Азиатской серии Ле-Ман, стали первыми международными стартами Мазепина после скандального увольнения из «Хааса». В составе команды 99 Racing Никита выступал в сильнейшем классе LMP2. Российскому пилоту достались достаточно конкурентоспособные напарники (чего стоит триумфатор «Ле-Мана» Нил Джани), поэтому его экипаж вполне виделся претендентом на борьбу за самые высокие места.

Помимо напарников Мазепина, стоит отметить и самого Никиту, который отлично адаптировался к новой технике и специфике гонок на выносливость. В четырёх этапах первенства экипаж Мазепина дважды финишировал в первой тройке – второе и третье место. По итогам чемпионата 99 Racing занял четвёртое место в общем зачёте.

Следующий сезон Азиатской серии Ле-Ман начался уже в декабре 2023-го, а завершится в феврале следующего года. Мазепин снова принимает участие в данном первенстве в составе всё той же 99 Racing. Уже на первых двух (из пяти) этапах Никита перебил прошлогодний результат, одержав победу в первой гонке, к которой прибавил финиш на втором месте в следующем заезде. На данный момент экипаж Мазепина уверенно возглавляет зачёт LMP2. Если 99 Racing удастся удержать первую строчку, команда получит право выступить в гонке «24 часа Ле-Мана».

Даниил Квят – WEC

Дебют Квята в гонках на выносливость мог состояться ещё в 2022 году, но российская команда G-Drive, за которую должен был выступать Даниил, по понятным причинам не смогла принять участие в чемпионате WEC. В том сезоне уроженец Уфы попробовал силы в NASCAR, а также попрактиковался в Russian Endurance Challengе.

В 2023-м Даниилу наконец-таки удалось дебютировать в WEC: россиянин примкнул к выступающей в классе LMP2 команде «Према». Уже по итогам первой гонки сезона «1000 миль Себринга» Квят поднялся на третью ступень пьедестала почёта.

В будущем россиянину не удалось повторить достижение дебютного этапа, однако главным итогом года для Даниила стали вовсе не успехи на трассе, а контракт с «Ламборгини» на 2024 год. В следующем году Квят будет защищать честь заводской команды итальянского производителя в классе гиперкаров.

Никита Бедрин – Формула-3

В 2023 году Бедрин стал единственным россиянином в чемпионатах вертикали Формулы-1 (Ф-1 – Ф-2 – Ф-3), проведя под итальянской гоночной лицензией сезон в Формуле-3 в составе скромного «Йенцера».

Для уроженца Белгорода минувший чемпионат выдался достаточно неоднозначным. С одной стороны, он полностью проиграл внутрикомандное сражение Тейлору Барнарду, который стал главным открытием сезона: 24 очка против 72, 18-е место в личном зачёте против 10-го. Но, с другой стороны, некоторых локальных успехов Бедрин всё же достиг.

На счету россиянина два подиума. Первый раз Никита поднялся на пьедестал почёта по итогам венгерского спринта. Главным фактором субботнего успеха Бедрина стала выгодная стартовая позиция: начав гонку вторым, он пропустил вперёд только доминировавшего весь год Бортолето – финиш на третьем месте.

На следующем этапе в Спа Никита вновь финишировал в топ-3, причём на сей раз уже в основной гонке. Благодаря грамотному выбору резины (стал одним из немногих, кто осмелился стартовать на дождевых шинах) уже по итогам первого круга Бедрин отыграл 12 позиций, поднявшись на четвёртую строчку. В дальнейшем Никита совершит ещё один обгон, который принесёт ему второй подиум в сезоне.

Тимур Богуславский – GT World Challenge Europe Endurance Cup

В минувшем сезоне уроженец Казани стал едва ли не самым успешным российским гонщиком на международной арене. Начнём с того, что Тимур вместе со своими напарниками Раффаэле Марчьелло и Жюлем Гуноном взял титул в GT World Challenge Europe Endurance Cup – самом престижном независимом чемпионате класса GT (то есть проходит сам по себе, а не в рамках WEC/IMSA).

Также экипаж Богуславский-Марчьелло взял серебро по итогам сезона в GT World Challenge Europe Sprint Cup – соревнования на той же технике, но на более короткой дистанции. Ещё одно достижение россиянина – второе место в гонке «24 часа Спа».

Следующий сезон Богуславский проведёт уже в чемпионате WEC в классе LMGT3 – в своё распоряжение Тимур получил «Лексус» RC F GT3.

Владислав Ломко – Европейская серия Ле-Ман

Ломко – ещё один выходец из открытых колёс, который перешёл в кузовные гонки. Сезон-2023 вице-чемпион Евроформулы провёл в чемпионате ELMS в составе швейцарской команды Cool Racing, причём в одном экипаже с Хосе Марией Лопесом – пилотом «Тойоты» в чемпионате WEC, победителем «24 часов Ле-Мана». Кстати, в суточном марафоне во Франции Владислав также принял участие – снова с именитым напарником: россиянин разделил экипаж с чемпионом IndyCar Симоном Пажно.

Помимо знакомства с пилотами первой величины, минувший сезон примечателен для Ломко дебютными успехами в гонках на выносливость: на этапе в Спа Владислав впервые поднялся на подиум в первенстве ELMS – ещё трижды экипаж россиянина финишировал четвёртым. Следующей год Ломко проведёт всё в той же Европейской серии Ле-Ман, но уже в составе другой команды – Inter Europol Competition.

Николай Грязин – WRC2

В 2023 году Грязин состязался в WRC2 – чемпионате поддержки мирового первенства по ралли, где используется более скромная техника. Состязания «второго дивизиона» проходят на тех же трассах и в те же даты, что и этапы главного чемпионата. Более того – при попадании в топ-10 общего зачёта, пилот из WRC2 получает очки в первенстве WRC. В минувшем сезоне подобное достижение Грязину покорилось пять раз.

Что же до результатов россиянина в WRC2, то здесь Николай может похвастаться четырьмя подиумами – три вторых места и одно третье. По итогам чемпионата Грязин занял четвёртую строчку в зачёте WRC2 и 19-ю – в первенстве WRC. В 2024-м Николай станет в WRC2 заводским гонщиком «Ситроена».

Роберт Шварцман – GT World Challenge Europe Endurance Cup

Весь 2022 год Шварцман просидел на скамейке запасных в статусе резервиста «Феррари», а в сезоне-2023 отправился за соревновательной практикой в GT – в тот же чемпионат, где Богуславский стал чемпионом.

Дебютную кампанию в «кузовах» Роберт провёл в команде AF Corse – по сути, аффилированной с «Феррари» гоночной конюшне. Для экипажа Шварцмана сезон прошёл с переменным успехом: пара этапов выдалась откровенно провальными, но финальную гонку в Барселоне экипаж Роберта выиграл.

Роберт Шварцман с напарниками на победном подиуме Фото: Ferrari S.p.A.

Сезон Шварцман и компания завершили на восьмой строчке личного зачёта. Впрочем, главным итогом для Роберта стало не столько итоговое положение в чемпионате, сколько сам факт удачной адаптации к кузовным гонкам. Прогресс Шварцмана высоко оценили в Маранелло: если верить слухам, в следующем году Роберт будет выступать уже в чемпионате WEC, причём в классе гиперкаров.

Кирилл Куцков – чемпионат мира по картингу

Вот мы и добрались до самого успешного российского гонщика в 2023 году – им стал 14-летний картингист Кирилл Куцков. В минувшем сезоне Кирилл стал первым россиянином, кому удалось выиграть чемпионат мира по картингу, причём праздновал триумф он в самой конкурентной категории OK (старше 14 лет) – между прочим, опередил Рене Ламмерса, которому предлагали место в академии «Феррари» (отказ со стороны пилота).

Кирилл Куцков Фото: Из личного архива Кирилла Куцкова

В своё время в престижнейшем картинговом классе первенствовали такие пилоты, как Ландо Норрис, Ник де Врис и Ярно Трулли. На триумф Куцкова обратил внимание сам Фернандо Алонсо, лично поздравивший россиянина с победой. А чемпионский кубок Кирилл получил на Гала-вечере ФИА, где наравне с юным картингистом свои награды получали Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Льюис Хэмилтон. В общем, успехи Куцкова ни в коем случае нельзя недооценивать.

Уже в декабре этого года Кирилл дебютировал в «формулах», приняв участие в чемпионате Аравийской Формулы-4. Впереди ему предстоит непростой период адаптации к совершенно новой технике. Ну а нам остаётся лишь пожелать удачи главной надежде российского автоспорта.