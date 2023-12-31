Эксперт назвал лучшего пилота Формулы-1 без побед

Бывший пилот, а ныне эксперт Карун Чандхок объяснил, почему считает британца Ландо Норриса из «Макларена» лучшим гонщиком Формулы-1, который не одержал ни одной победы в чемпионате.

«Я думаю, что так было последние несколько лет, он (Норрис) – лучший пилот Формулы-1 без побед.

В этом году у него было несколько ошибок в квалификации – мы видели их в Мексике, Катаре и Абу-Даби, но что действительно впечатляет, так это то, что он восстанавливается после них.

Если вы посмотрите на гонку в Мексике, я лично думаю, что то, что он сделал в воскресенье, было лучшим выступлением сезона. Стартовав в конце стартовой сетки, пробиваясь сквозь толпу, он был обойдён настоящей удачей. Это был просто абсолютный темп, обгоны и действительно хорошо организованная гонка. По его собственному мнению, он не добился солидного количества очков из-за довольно досадной ошибки в квалификации.

Как и в Абу-Даби, он допустил ту же ошибку в квалификации в 14-м повороте, но на первом круге он отыграл позицию, после чего довольно быстро опередил Оскара (Пиастри), и это на самом деле не повлияло на него.

Фантастический сезон, он держал голову опущенной, когда в начале года с машиной были проблемы, а затем, в Австрии, когда он получил обновление на ранней стадии, абсолютно максимизировал то, что у него было, и я думаю, что это был отличный сезон в его исполнении», – сказал Чандхок в подкасте Sky F1.