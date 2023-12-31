Менеджер Бедрина объяснил, зачем 17-летний пилот поедет на Формулу-4 ОАЭ

Менеджер Пётр Алёшин, представляющий интересы 17-летнего российского гонщика Никиты Бедрина, рассказал, зачем пилот будет принимать участие в Формуле-4 ОАЭ в 2024 году в составе команды PHM Racing.

«Получилось так, что в этом чемпионате у РНМ не оказалось опытного пилота. В этом чемпионате команды работают, в том числе, и на основной европейский чемпионат, пробуя разные штуки с настройками, а новички тут не помогут.

Новичкам нужен reference driver. В общем, руководство РНМ попросило Никиту помочь команде. Само собой, это даже не обсуждалось. Добавлю ещё, что любой опыт, любая инженерная работа лишними для пилота любого уровня не бывают, это проверено много раз», — написал Алёшин в своём телеграм-канале.