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Риккардо рассказал, как над ним смеялись в начале его гоночной карьеры

Риккардо рассказал, как над ним смеялись в начале его гоночной карьеры
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Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал о том, что он ощущал в начале своей карьеры.

«В начале карьеры меня многие недооценивали. Некоторые гонщики, вероятно, смеялись надо мной и думали: что же сделали в «Ред Булл», пригласив молодого кудрявого парня, который просто много улыбается. Он может быть быстрым на одном круге, но в гоночной ситуации потеряется.

По крайней мере, мне так казалось. А может я всё это придумал, чтобы самому себе что-то доказать. Но в этом году я вновь призвал на свою сторону «силу медоеда» и даже получил большинство голосов в опросе за лучший обгон», — приводит слова Риккардо F1News.

В минувшем сезоне Риккардо занял 17-е место в общем зачёте пилотов, набрав шесть очков.

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