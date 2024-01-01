Роберт Шварцман: не могу дождаться новых вызовов, чувствую, мне предстоит многого достичь

Резервист команды «Феррари» россиянин Роберт Шварцман поздравил поклонников автоспорта с Новым годом.

«2023 год получился довольно насыщенным на события. Он был наполнен множеством хороших моментов, впечатлениями, а также некоторыми непростыми задачами.

Не могу дождаться новых вызовов в 2024-м и потрясающих возможностей, которые они несут. Чувствую, что мне предстоит многого достичь, и с нетерпением жду этого.

Хотел бы поблагодарить свою семью, близких и всех, кто никогда не переставал поддерживать меня на протяжении долгого времени.

Желаю всем счастливого нового года», — написал Шварцман в своих социальных сетях.

Напомним, по итогам сезона-2021 Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Ф-1. В 2023 году Шварцман принял участие в тестах WEC. Возможно, именно в этой серии он проведёт следующий сезон.