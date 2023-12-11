Молодые таланты сами себе ломают карьеру. Мечта о Формуле-1 — зло

Юниор «Мерседеса» Фредерик Вести стал вице-чемпионом в минувшем сезоне Формулы-2, однако особых карьерных перспектив сие достижение датчанину не предоставило. С большой долей вероятности гоночная программа Вести на следующий год ограничится лишь статусом резервного пилота «Мерседеса». Что интересно, Фредерик – далеко не единственный юниор, который отказался от соревновательной практики ради места третьего пилота команды Ф-1. Насколько это перспективный путь и почему юниоры предпочитают «резерв» боевым гонкам?

Другович отказал топ-команде IndyCar, чтобы сидеть в запасе в Формуле-1

Вообще, молодые гонщики и раньше выполняли функции третьего пилота в командах Формулы-1 – ровно с того момента, как в «Королевских гонках» вообще появилась такая позиция. Впрочем, если раньше молодёжь всё же стремилась, помимо нахождения в «резерве», получить соревновательную практику где-то на стороне, то в текущих реалиях юниоры всё чаще довольствуются одним лишь статусом третьего пилота команды Ф-1.

Если угодно, тренд на столь странный карьерный путь задал Фелипе Другович. В прошлом году бразилец взял титул в Формуле-2 (с третьей попытки), после чего поставил перед собой цель во что бы то ни стало попасть в «Королевские гонки». Поскольку Фелипе не состоял ни в одной из гоночных академий, дорога в Ф-1 для него лежала исключительно через щедрые пожертвования спонсоров – и вот с этим возникли определённые проблемы: денег Друговича хватило только на место «резервиста» в «Астон Мартин».

Весь сезон-2023 Фелипе провёл в боксах команды Лоуренса Стролла, наблюдая за выступлениями боевых пилотов «зелёных». Вся гоночная программа бразильца ограничилась лишь предсезонными и шинными тестами, а также двумя тренировками в рамках Гран-при Ф-1.

Фелипе Другович Фото: Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team

Достаточно грустно наблюдать, как вполне способный молодой пилот сидит на скамейке запасных, особенно памятуя о том, что у него были действительно достойные варианты продолжения карьеры, которые он проигнорировал. По слухам, ещё в прошлом году Друговичу предлагали место в топ-команде IndyCar «Чип Ганасси», но бразилец ответил отказом, отдав предпочтение работе на симуляторе в Ф-1.

Что интересно, даже после практически годичного пребывания в «резерве» – осенью 2023-го – Друговичу снова поступило предложение из IndyCar. На сей раз команда «Карпентер» пригласила бразильца на постсезонные тесты – Фелипе снова ответил отказом при том, что за год шансы бразильца на получение места боевого пилота Ф-1 ничуть не увеличились. Следующий год Другович также просидит в боксах «Астон Мартин».

По схожему пути идёт и «академик» «Альпин» Джек Дуэн. В этом году австралиец стал третьим по итогам чемпионата Формулы-2, на чём и завершил выступления в данном первенстве – в третьем сезоне в Ф-2 Дуэн не видит смысла. Казалось бы, разумное решение, учитывая, что вымученные титулы в «молодёжках» не особо котируются, но альтернативной гоночной программы у австралийца, по сути, нет.

Джек Дуэн на практике Гран-при Мексики Фото: Alpine F1 Team

Сезон-2024 Дуэн планирует провести в статусе третьего пилота «Альпин». При этом, по словам Джека, у него были предложения из IndyCar, Супер Формулы и WEC. Но молодой австралиец всем отказал, решив посвятить следующий год подготовке к дебюту в Формуле-1 в сезоне-2025, который вообще не факт, что состоится. Да, Дуэн – главный актив академии «Альпин», а у Гасли и Окона истекают контракты в конце следующего года, но шансы сына легендарного мотогонщика стать боевым пилотом французской команды всё равно ничтожно малы. Он не показал ничего сверхвыдающегося в Формуле-2 (по сравнению с тем же Пиастри), да и к работе боевых пилотов «Альпин» особых нареканий нет. В общем, странно всё это.

Ещё одним юниором, который в следующем году будет выполнять функции третьего пилота, стал «академик» «Мерседеса» Фредерик Вести. Ходили слухи, что у датчанина был вариант продолжить карьеру в Супер Формуле, но на постсезонных тестах в Японии он замечен не был. Неизвестно, удастся ли Вести получить соревновательную практику в следующем сезоне, но велика вероятность, что работа на симуляторе станет единственным занятием датчанина в сезоне-2024.

Другович и Дуэн пытаются повторить трюк Хюлькенберга

В какой-то степени странный выбор молодых пилотов в пользу работы третьим пилотом можно понять. Так уж вышло, что сегодня как никогда сложно дебютировать в Формуле-1. Юниоры банально боятся выпасть из числа потенциальных новичков чемпионата. К примеру, Другович надеется подсидеть Алонсо, который не факт что будет продлевать истекающий в конце следующего года контракт. Ну, а Дуэн наверняка рассчитывает, что боссы «Альпин» предпочтут собственного «академика» одному из своих нынешних пилотов или тем более приглашённых со стороны. Иными словами, своим нахождением в запасе юниоры пытаются, как бы это странно ни звучало, встать первыми в очередь на потенциальное место боевого пилота.

В какой-то степени Другович и Дуэн пытаются повторить путь Нико Хюлькенберга. На протяжении трёх лет немецкий пилот выполнял функции резервного пилота в команде Лоуренса Стролла, не отвлекаясь при этом на участие в других гоночных чемпионатах. За эти три сезона Нико пять раз выходил на старт Гран-при Формулы-1, периодически демонстрируя гоночную форму. А в 2023-м Хюлькенберг наконец вернулся в когорту боевых пилотов Ф-1, подписав контракт с «Хаасом».

История Нико, конечно, вдохновляет, однако его опыт абсолютно неприменим к молодым Друговичу или Дуэну. Всё-таки не будем забывать: до того, как сесть на скамейку запасных, Хюлькенберг провёл девять крепких сезонов в Формуле-1. То есть «Хаас» подписывал не какого-то абстрактного новичка в непонятной форме, а мегаопытного гонщика, доказавшего свою состоятельность в «Королевских гонках».

Да, здесь можно возразить: есть же ещё пример Оскара Пиастри. Завершив выступления в молодёжных «формулах», австралиец целый год просидел в «резерве» «Альпин», но уже в следующем сезоне получил место боевого пилота в Формуле-1.

Но повторить путь Пиастри другим юниорам будет крайне сложно. Во-первых, Оскар уже тогда котировался как главный талант поколения (чего не скажешь про Друговича или Дуэна) – его дебют в Ф-1 был вопросом времени. Во-вторых, боссы «Альпин» чуть ли не гарантировали Пиастри место в пелотоне на 2023 год: сначала французы активно пытались пристроить Оскара в «Уильямс», а когда Алонсо отказался продлевать контракт, для Пиастри освободилось место непосредственно в «Альпин». В конечном итоге австралиец примкнул к «Макларену», что ещё раз доказывает неизбежность формульного дебюта Пиастри. В общем, Оскар был нарасхват.

Не все довольствуются статусом «резервиста» в Ф-1. Шумахер и Шварцман сделали шаг вперёд

Ни Другович, ни Дуэн сегодня не выглядят явными претендентами на попадание в когорту основных пилотов Ф-1 – даже в обозримом будущем. В их случае впору задуматься об альтернативных вариантах развития карьеры – не всю же жизнь упражняться на симуляторе.

К примеру, исполнявший в минувшем сезоне роль третьего пилота в «Мерседесе» Мик Шумахер после годичного простоя решил вернуться в большие гонки, примкнув к программе «Альпин» в чемпионате WEC. Резервист «Феррари» Роберт Шварцман уже в этом году попробовал себя в гонках на выносливость, выступив в классе GT – в следующем сезоне его, вероятно, ждёт повышение до класса гиперкаров WEC.

Также можно привести в пример Кристиана Лундгора, который даже не пытался пробиться в Ф-1. Тщетным попыткам войти в число 20 избранных он предпочёл сразу строить гоночную карьеру за океаном – в чемпионате IndyCar. В минувшем сезоне Лундгор одержал дебютную победу в «американской формуле» – прямо сейчас он видится будущей звездой чемпионата.

Да даже выступавшие в минувшем сезоне Формулы-2 Тео Пуршер и Аюму Иваса нашли, где продолжить карьеру, отправившись в японскую Супер Формулу. И в то время, пока они будут получать новый опыт, повышать гоночные навыки и расти профессионально, Другович и Дуэн продолжат работать на симуляторе и с умным видом наблюдать из боксов за выступлениями боевых пилотов своих команд, в глубине души надеясь, что кто-то из них не сможет принять участия в следующем Гран-при.

Тео Пуршер после победы в Формуле-2 Фото: Kym Illman/Getty Images

Иными словами, Другович и Дуэн угробят год (в случае Фелипе – уже второй) активной карьеры, а ведь последствия у этого могут очень серьёзными. Прежде всего они упускают отличные варианты в других чемпионатах. В Ф-1 их в конце концов не возьмут, а продолжить карьеру где-то придётся. Это в текущее межсезонье у них были предложения из приличных чемпионатов, но так будет не всегда – особенно в случае с Друговичем (Дуэна может спасти программа «Альпин» в WEC).

Также не стоит забывать о такой важной штуке, как соревновательная практика. Всё-таки пилоту для поддержания формы недостаточно просто работать на симуляторе или наматывать круги на тестах – нужно ещё и состязаться с такими же жаждущими победы гонщиками.

Есть простой пример – Лука Бадоер. Он считался достаточно талантливым пилотом (взял титул в Ф-3000 в одном сезоне с Култхардом и Баррикелло), но построить успешную карьеру в Ф-1 ему не удалось, и в конце концов он стал тест-пилотом «Скудерии». В 2009-м Фелипе Масса получил тяжёлую травму, Бадоеру выпал шанс подменить бразильца в кокпите «Феррари». В качестве боевого пилота «красных» Лука провёл лишь два этапа, которые обернулись полным провалом. Неудачи итальянца легко объяснимы, ведь на тот момент он уже 10 лет нигде не соревновался, занимаясь исключительно обкаткой болидов на испытательном треке.

В общем, нахождение на скамейке запасных ни одному гонщику не пойдёт на пользу – особенно молодому. И чем быстрее Другович и Дуэн это поймут, тем лучше будет для их карьеры.