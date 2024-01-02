Сайнс: в последних двух гонках сезона всё, что могло пойти не так, пошло не так

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу заключительных этапов Формулы-1 в сезоне-2023, а также дал комментарий по поводу результатов команды.

«В последних двух гонках всё, что могло пойти не так, пошло не так, и мы проиграли и в зачёте Конструкторов («Феррари» финишировала третьей. — Прим. «Чемпионата»), и в зачёте пилотов (Карлос опустился с четвёртого на седьмое место. — Прим. «Чемпионата») в этих двух гонках. Вы не хотите заканчивать сезон с такими результатами и такими уикендами. Но с первых же кругов мы увидели, что «хард» на этой машине не работает. Было много всего. Невезение, неудачные заезды, плохие круги. Посмотрим, как мы сможем выступить в следующем сезоне.

Мой сезон был хорошим. Даже если он закончился не так, как мне хотелось бы, после второй половины сезона всё шло очень хорошо. Но он был хорошим, команда добилась большого прогресса, и мы боролись за большее. Я горжусь этим, команда делает шаги вперёд», — приводит слова Сайнса AS.