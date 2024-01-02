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Окон рассказал, какой момент с участием Михаэля Шумахера заставил француза расплакаться

Окон рассказал, какой момент с участием Михаэля Шумахера заставил француза расплакаться
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал об эпизоде с участием легендарного гонщика Михаэля Шумахера, который заставил француза в детстве расплакаться.

«Я просто видел, как Михаэль Шумахер доминировал над всеми на своей красной машине, а когда ты молод, красный цвет очень бросается в глаза. Мой отец часто смотрел гонки Формулы-1, и тогда их транслировал французский канал TF1, а комментатором был Жан-Луи Монсе. По воскресеньям мы вместе сидели перед телевизором.

Я помню, как играл с моделькой машины, когда показывали Гран-при Монако, кажется, в 2004 году. Было видно, как Михаэль исчезает в туннеле и выезжает оттуда на трёх колёсах — тогда ещё не было таких хороших камер во внутренней части туннеля. Я не мог поверить своим глазам, что произошло? Я просто не понимал и, кажется, тогда плакал. Вот как мне было плохо», — приводит слова Окона официальный сайт Формулы-1.

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