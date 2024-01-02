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В Koenigsegg построили гиперкар Jesko из золота

Компания Koenigsegg построила эксклюзивный гиперкар Jesko из золота. При создании кузова этой машины использовался лак с частицами золота, а отдельные компоненты — торцевые пластины заднего антикрыла, насадка выхлопной системы, основания боковых зеркал и отдельные декоративные элементы — выполнены из чистого 24-каратного золота.

Золотые элементы Koenigsegg Jesko Odin Фото: Koenigsegg

Автомобиль создан для неназванного клиента Koenigsegg, цена проекта также неизвестна. За золотые элементы машины отвечала компания Odin, а сам проект называется Jesko Odin.

Гиперкар Koenigsegg Jesko был представлен на Женевском автосалоне в 2019 году. Автомобиль оснащён пятилитровым твин-турбо двигателем V8, способным генерировать мощность порядка 1600 лошадиных сил и совмещённым с девятиступенчатой трансмиссией.

Koenigsegg Jesko Odin Фото: Koenigsegg

Сообщается, что в своей самой мощной комплектации — Jesko Absolut — автомобиль способен достигать скоростей выше 480 км/ч, а в теории при подходящих условиях эта машина способна разгоняться до 530-560 км/ч.

Тираж Jesko ограничен 125 экземплярами, а стоимость этого автомобиля начинается с отметки в $ 3 млн.