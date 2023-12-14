Bugatti создала два уникальных Chiron для супружеской пары коллекционеров

Компания Bugatti показала два кастомных Chiron Super Sport, созданных по заказу семейной пары. Сообщается, что семья неназванных коллекционеров заказала пару гиперкаров марки, однако автомобиль супруги пришёл позже — она хотела, чтобы у автомобиля была ливрея в стиле знаменитого Veyron L’Or Blanc.

Пара Bugatti Chiron Super Sport Фото: Bugatti

Увидев облик машины жены, её супруг также захотел перекрасить автомобиль в похожем стиле. Для этого Bugatti Chiron вернулась в расположение марки, а специалисты Sur Mesure провели все необходимые работы. Теперь у пары два практически идентичных Bugatti Chiron Super Sport, отличающиеся только расцветкой.

Пара Bugatti Chiron Super Sport Фото: Bugatti

Версия Bugatti Chiron Super Sport была представлена в 2018 году на автосалоне в Женеве. Машина представляет собой стандартный Chiron, но с более мощным двигателем — W16 с четырьмя турбинами генерирует около полутора тысяч лошадиных сил. Стоимость такой машины без дополнительных опций составляет более трёх миллионов евро.

Отметим, что недавно Bugatti показала другой Chiron — созданный в честь машины 1934 года.