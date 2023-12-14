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Bugatti создала два уникальных Chiron для супружеской пары коллекционеров

Bugatti создала два уникальных Chiron для супружеской пары коллекционеров
Пара Bugatti Chiron Super Sport
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Компания Bugatti показала два кастомных Chiron Super Sport, созданных по заказу семейной пары. Сообщается, что семья неназванных коллекционеров заказала пару гиперкаров марки, однако автомобиль супруги пришёл позже — она хотела, чтобы у автомобиля была ливрея в стиле знаменитого Veyron L’Or Blanc.

Пара Bugatti Chiron Super Sport

Пара Bugatti Chiron Super Sport

Фото: Bugatti

Увидев облик машины жены, её супруг также захотел перекрасить автомобиль в похожем стиле. Для этого Bugatti Chiron вернулась в расположение марки, а специалисты Sur Mesure провели все необходимые работы. Теперь у пары два практически идентичных Bugatti Chiron Super Sport, отличающиеся только расцветкой.

Пара Bugatti Chiron Super Sport

Пара Bugatti Chiron Super Sport

Фото: Bugatti

Версия Bugatti Chiron Super Sport была представлена в 2018 году на автосалоне в Женеве. Машина представляет собой стандартный Chiron, но с более мощным двигателем — W16 с четырьмя турбинами генерирует около полутора тысяч лошадиных сил. Стоимость такой машины без дополнительных опций составляет более трёх миллионов евро.

Отметим, что недавно Bugatti показала другой Chiron — созданный в честь машины 1934 года.

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