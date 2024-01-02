Владелец «Маруси» назвал событие, после которого окончательно решил закрыть команду Ф-1

Владелец бывшей команды Формулы-1 «Маруся» Андрей Чеглаков рассказал, что гибель экс-пилота конюшни Жюля Бьянки стала поворотным моментом, после которого первый принял решение закрыть команду.

«Он был очень хороший парень и по-настоящему чемпионский пилот. И для меня это была большая утрата. Прямо личная большая утрата. В некотором смысле пилоты выходят умереть. У них у всех полевая модель Сенны. Если ты не такой, ты не будешь чемпионом.

Понимал ли я уже, что ухожу из этого бизнеса? Я уже всерьёз размышлял выйти из бизнеса, и, конечно, эта смерть стала последней точкой», — сказал Чеглаков на YouTube-канале Игоря Асанова.

Напомним, Жюль Бьянки врезался в эвакуатор во время Гран-при Японии Формулы-1 в октябре 2014 года. В результате столкновения Бьянки получил многочисленные травмы и впал в кому. Он скончался 17 июля 2015 года.