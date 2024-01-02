Владелец «Маруси» Чеглаков рассказал, чем занимался Фоменко в команде Ф-1

Владелец бывшей команды Формулы-1 «Маруся» Андрей Чеглаков раскрыл роль в ней известного теле- и радиоведущего Николая Фоменко, который значился техническим директором конюшни.

«Благодаря ему мы получили некоторых поставщиков, с которыми с интересом продолжили общение», — сказал Чеглаков на YouTube-канале Игоря Асанова.

Напомним, «Маруся» выступала в Формуле-1 с 2012 по 2014 год. 7 ноября 2014 года команда объявила о прекращении операционной деятельности и увольнении всех сотрудников. Поводом для закрытия послужило отсутствие финансирования.

По словам того же Чеглакова, одним из ключевых моментов в решении закрыть команду стало трагическое столкновение её пилота Жюля Бьянки с эвакуатором во время Гран-при Японии Формулы-1 в октябре 2014 года, что впоследствии привело к смерти гонщика.