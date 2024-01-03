Эванс примет участие в тестах «Тойоты» перед первым этапом WRC 2024 в Монте-Карло

Британский гонщик «Тойоты» Эльфин Эванс собирается присоединиться к своей команде для участия в предварительных тестах перед первым этапом чемпионата мира по ралли WRC 2024 в Монте-Карло, который пройдёт 25-28 января.

Как сообщает Autosport, валлиец восстановился после травм, полученных в результате аварии на велосипеде. Серебряный призёр прошлого сезоны вынужден был пропустить декабрьское вручение наград ФИА в Баку из-за травмы рёбер.

«Мы не внесли никаких изменений в график тестов. План тот же, Эльвин проведет тесты вместе с остальными гонщиками», — сказал руководитель «Тойоты» Яри-Матти Латвала в интервью WRC.com.

При этом, ожидается, что «Тойота» выставит троих гонщиков на этапе в Монте-Карло: к Эвансу присоединятся Такамото Кацута и рекордный победитель Монте-Карло Себастьен Ожье.