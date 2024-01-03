Бывший гонщик Формулы-1 едва не умер, подавившись куском мяса на Рождество

Бывший пилот Формулы-1, бразилец Вилсон Фиттипальди — брат двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди — едва не погиб во время празднования прошедшего Рождества и своего 80-летия, подавившись куском мяса, сообщает Grand Premio.

По информации источника, бывшего гонщика срочно доставили в отделение интенсивной терапии одной из больниц Сан-Паулу, где он остаётся до сих пор.

Сейчас Вилсон Фиттипальди находится на интубации и седативных препаратах. Также ему проведут КТ, чтобы оценить степень повреждения головного мозга.

Старший брат Эмерсона Фиттипальди провёл три сезона в Формуле-1 — с 1972 по 1975 год. В 1975-м Вилсон создал собственную команду «Фиттипальди», в которой в первый год сам выступал в качестве гонщика, а в 1976 году сосредоточился на управлении конюшней, передав место пилота своему брату. Команда участвовала в «Формуле-1» до 1982 года.