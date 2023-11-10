Как можно променять «Макларен» на это?! История команды Ф-1, разрушившей карьеру чемпиона

В истории Формулы-1 Бразилия оставила глубочайший след. Эта страна подарила миру много талантливых гонщиков: Эмерсон Фиттипальди, Карлос Пасе, Нельсон Пике, Айртон Сенна, Рубенс Баррикелло, Фелипе Масса – самые известные из них. Что же до бразильских команд, то вот здесь дела обстоят уже не столь радужно, как в случае с пилотами. История Формулы-1 помнит всего лишь одну бразильскую команду – проект братьев Фиттипальди под названием «Копершукар». Об этом гоночном коллективе мы сегодня и поговорим.

На старте «Копершукар» поддержали бразильские государственные компании

Сегодня фамилия Фиттипальди знакома каждому, кто хоть немного интересуется автоспортом, но в начале 1970-х ситуация была совсем иной. В ту пору братья Фиттипальди только начинали свой путь на международной арене, являясь для своей страны едва ли не первопроходцами в мире Формулы-1. Да, их соотечественники и раньше выступали в «Королевских гонках», но их появления на стартовой решётке были совсем уж фрагментарными. А вот братья Фиттипальди стали первыми бразильцами, которые поехали в Ф-1 на полном расписании, причём раньше дебютировал младший из братьев – Эмерсон.

Формульная карьера будущего двукратного чемпиона стартовала в «Лотусе». Поначалу молодой бразилец выступал на третьей машине Колина Чепмена, но уже к концу дебютного сезона неожиданно стал лидером чемпионской команды – после гибели Йохена Риндта иных вариантов у «Лотуса» попросту не было. В том же 1970-м Эмерсон одержит первую победу в Формуле-1. Спустя два года Фиттипальди станет первым бразильцем, выигравшим титул в «Королевских гонках», а спустя ещё два года повторит успех в составе «Макларена», для которого то чемпионство станет первым в истории.

Что же до Вилсона, то его гоночные успехи несколько меркли на фоне побед младшего брата. Карьеру в Ф-1 он начал только в 1972 году в составе «Брэбема». Больших успехов в команде Берни Экклстоуна Вилсон не добился: за два года он лишь два раза финиширует в очковой зоне.

В 1974-м старший из братьев Фиттипальди приостановил гоночную карьеру, сосредоточившись на строительстве собственной команды Формулы-1. По словам Вилсона, о личном проекте в Ф-1 он начал думать ещё в 1971 году (до дебюта в чемпионате). На столь смелую идею Фиттипальди-старшего натолкнул прежде всего богатый опыт работы со спортивными машинами. До переезда в Европу братья Фиттипальди занимались усовершенствованием гоночных автомобилей, сборкой картов и даже строительством болидов Формулы Ви.

«С Ричардом Дивилой (будущий конструктор «Копершукара». — Прим. «Чемпионата») мы модифицировали кузов, подвеску и многое другое на моём «Марче» (Формула-2). Итак, мы начали думать: «Почему бы нам не создать команду Формулы-1?» – вспоминал Вилсон Фиттипальди.

Вилсон Фиттипальди в 1971 году Фото: Hulton Archive/Getty Images

В 1974 году Фиттипальди-старший и Дивила приступили к разработке первого в истории бразильского болида Формулы-1. На родине этот проект привлёк большое внимание со стороны общественности, что абсолютно логично: успехи Эмерсона спровоцировали рост популярности «Королевских гонок» в Бразилии (в частности, в календаре сезона Ф-1 появился этап на «Интерлагосе»).

Командой Фиттипальди заинтересовались на самом верху – государственные структуры не упустили возможность прикоснуться к национальной команде Формулы-1. Титульным спонсором новообразованной конюшни стала бразильская государственная компания «Копершукар» (один из крупнейших производителей сахара в мире), в честь которой команда и получила своё название. Также помог проекту Вилсона Фиттипальди и национальный авиастроительный конгломерат «Эмбраэр», который помогал гоночной конюшне с материалами, а также предоставил доступ к аэродинамической трубе.

К концу 1974-го – спустя восемь месяцев работы – был готов первый болид «Копершукара» под кодовым обозначением FD01. Презентация машины прошла в Национальном сенате Бразилии в присутствии президента страны. Команду Вилсона Фиттипальди торжественно провожали покорять Формулу-1 – не иначе.

Эмерсон Фиттипальди в «Копершукаре» – трансфер, который всех шокировал

Впервые болид FD01 был опробован в деле на частных тестах на «Интерлагосе». Как окажется позже, с выбором испытательной трассы в команде ошиблись, так как севший за руль машины Вилсон Фиттипальди (он же будет единственным пилотом команды в дебютном сезоне) досконально знал гоночный трек в Сан-Паулу, поэтому некоторые недочёты машины не были выявлены на начальной стадии. К примеру, в болиде слишком низко расположили кокпит, из-за чего пилот должен был испытывать проблемы с обзором. И если на «Интерлагосе» Вилсон особых затруднений не заметил (эту трассу он мог проехать с закрытыми глазами), то вот на первом этапе сезона в Аргентине не мог разглядеть апекс ни в одном из поворотов.

Первая квалификация в истории бразильской команды прошла просто ужасно: Фиттипальди показал худшее время сессии, уступив 11 секунд обладателю поула и 6 секунд – занявшему предпоследнее место пилоту. В гонке «Копершукар» ждало ещё большее разочарование: на 12-м круге Вилсон угодил в аварию, в результате которой машина загорелась. К следующему этапу команде пришлось готовить запасное шасси.

Пока у брата проблемы, Эмерсон Фиттипальди успешен в составе «Макларена» Фото: Getty Images

Неудачным для «Копершукара» выдался весь сезон-1975. Фиттипальди ни разу не финиширует выше 10-го места (очки в те годы раздавали начиная с шестой позиции), а два раза и вовсе не пройдёт квалификационный отсев.

«Это был своего рода провал. Мы были очень молоды, нам не хватило опыта, технически мы были слишком смелыми. Было много хороших идей, но даже в Англии их было бы сложно реализовать», – подвёл итоги дебютного сезона «Копершукара» Дивила.

В преддверии следующего чемпионата бразильскую конюшни ждали крутые перемены. Вилсон Фиттипальди решил сосредоточиться на управленческой деятельности команды, освободив кокпит болида для… своего брата Эмерсона! Да, двукратный чемпион Формулы-1 променял одну из сильнейших команд «Макларен» на ярко выраженного аутсайдера. Со стороны этот переход выглядел очень странным, если не шокирующим. Это примерно как если бы сегодня Льюис Хэмилтон разорвал контракт с «Мерседесом» ради проекта «Андретти» – вот что-то на уровне этого.

Есть версия, что уйти из «Макларена» тогдашнего вице-чемпиона Фиттипальди побудила слишком низкая (по версии бразильца) зарплата. Вроде как Эмерсон был недоволен, что получает лишь 3/4 от той суммы, что выплачивает Ники Лауде «Феррари». Впрочем, как бы то ни было, а променять топ-команду на странный проект брата с туманными перспективами – решение смелое. И вряд ли дело тут было исключительно в финансовой стороне вопроса.

Эмерсон Фиттипальди долго не мог привыкнуть к новой обстановке, а на третий сезон принёс команде дебютный подиум

В сезоне-1976 «Копершукар» планировал использовать модернизированную версию прошлогоднего болида. На тестах Эмерсон Фиттипальди показал достаточно обнадёживающие результаты. Открывавший чемпионат Гран-при Бразилии поддержал легенду о конкурентоспособности машины «Копершукара»: в квалификации Фиттипальди показал пятый результат. Впрочем, иллюзии в стане бразильской команды очень быстро развеялись: в гонке Эмерсон и близко не был столь быстр, как в начале уикенда – 13-е место и отставание в три круга от победителя.

В дальнейшем «Копершукар» не смог даже приблизиться к тому темпу, который команда демонстрировала в квалификации на «Интерлагосе». Усугублял положение дел назревавший конфликт между Эмерсоном Фиттипальди и главным конструктором команды. Двукратный чемпион хотел контролировать все процессы внутри коллектива – в том числе в отделе инженерии. Дивилу подобное положение дел явно не устраивало.

В сезоне-1976 сложности испытывала вся команда, но всё же труднее всех приходилось Эмерсону Фиттипальди. Двукратный чемпион долго и болезненно привыкал к новой роли, которую он получил в аутсайдере. «Это было очень тяжело, потому что два года назад я был чемпионом мира, а тогда (в 1976-м) дела шли не так хорошо». Люди начали говорить: «Эмерсон теряет преимущество». Давление на меня и Вилсона действительно возрастало, и это было очень сложно», — вспоминал Фиттипальди-младший.

Гран-при Монако — 1976, на котором Эмерсон Фиттипальди стал шестым Фото: Tony Duffy/Getty Images

Впрочем, несмотря на все трудности, «Копершукару» всё же удалось добиться в 1976 году первых локальных успехов. На третьем этапе чемпионата в Лонг-Бич Эмерсон принесёт команде дебютные очки, завершив гонку на шестом месте. В Монако и Великобритании Фиттипальди повторит успех. Сезон-1976 «Копершукар» завершит с тремя набранными баллами.

Следующий чемпионат бразильцы снова начинали на модифицированной версии старого болида, который уже носил кодовое название FD04. Впрочем, несмотря на это, «Копершукару» удалось блестяще начать сезон: в первых четырёх гонках Фиттипальди трижды финишировал в очковой зоне, причём дважды на четвёртом месте.

Концептуально новую машину, получившую кодовое обозначение F5, бразильцы получили к седьмому этапу чемпионата. На сей раз разработкой болида занимался не Дивила, а уведённый из «Энсайн» Дэйв Болдуин. Как ни странно, новая машина на первых порах оказалась не столь эффективна, как предыдущая версия. На оставшихся 10 этапах сезона Фиттипальди дважды не проходил квалификационный барьер и лишь один раз финишировал в топ-6.

Эмерсон Фиттипальди в 1978 году Фото: Keystone/Getty Images

На основе неудачного болида к сезону-1978 бывшим инженером «Феррари» Джакомо Калири была разработана новая машина F5A, которая станет самой успешной в истории «Копершукара». Уже во второй гонке чемпионата Фиттипальди принёс команде первый подиум в её истории, финишировав вторым на домашней трассе «Жакарепагуа».

Бороться за подиумы на постоянной основе бразильцы были не в состоянии, но вот время от время набирать хорошие очки они вполне могли. Сезон-1978 «Копершукар» закончил с 17 баллами в активе, на седьмой строчке командного зачёта – выше кризисного «Макларена».

В 1980-м в «Копершукаре» сформировалась «команда мечты», но проблемы с финансами похоронили проект

Развить успех в следующем сезоне бразильцам не удалось, однако 1979-й стал очень важным в жизни молодой команды. В конце года братья Фиттипальди приобрели останки почившего «Вольфа», который двумя сезонами ранее боролся за чемпионство. Так «Копершукар» получил базу в Великобритании (до тех пор гоночная конюшня базировалась в Бразилии), болиды «Вольфа», на которых команда начнёт сезон, а самое главное – ценные кадры в лице инженера Харви Постлтуэйта, в подчинении которого работал молодой специалист по аэродинамике Эдриан Ньюи, менеджера Питера Уорра (руководил чемпионским «Лотусом») и молодого гонщика Кеке Росберга.

Помимо всего прочего, бразильская команда ещё и новым спонсором обзавелась: уставшего тратить деньги в никуда «Копершукар» заменил шотландский пивной гигант «Скол». Впрочем, мы и дальше продолжим называть команду братьев Фиттипальди «Копершукар».

Учитывая глобальные изменения в структуре команды, сезон-1980 мог стать прорывным для бразильского коллектива. И в начале чемпионата действительно могло сложиться впечатление, что «Копершукар» движется в правильном направлении. Команда наконец смогла заявить две машины на полное расписание, а по итогам первых четырёх гонок Росберг и Фиттипальди по разу поднялись на пьедестал почёта. Впрочем, успехи бразильцев были обманчивы – для «Копершукара» это было начало конца.

Эмерсон Фиттипальди в 1980 году с логотипом «предателей» из «Скола» Фото: Steve Powell/Getty Images

По ходу сезона-1980 команда Фиттипальди снова лишилась спонсора. Да, у них на руках был трёхлетний контракт со «Сколом», но в стане пивоваров сменилось руководство. Новые управленцы посчитали, что реклама в Формуле-1 им неинтересна, и расторгли соглашение с «Копершукар», выплатив небольшую сумму за преждевременное прекращение сотрудничества. Так в бразильской команде начались серьёзные проблемы с деньгами.

По завершении сезона формульную карьеру завершил Эмерсон Фиттипальди, сосредоточившийся на управленческой деятельности. Место прославленного чемпиона в кокпите «Копершукар» занял его соотечественник Чико Серра, которому не повезло дебютировать в Ф-1 в наихудший период бразильской команды: за весь сезон-1981 коллектив братьев Фиттипальди не наберёт ни одного очка (13 раз пилоты «Копершукара» не преодолевали квалификационный барьер).

В следующем году бразильская команда перешла в режим выживания. От гонки к гонке Вилсон Фиттипальди искал новых партнёров. В общей сложности в сезоне-1982 «Копершукар» перепробовал 13 разных спонсоров, из которых по факту заплатили только шесть. Тот чемпионат вполне закономерно стал последним в истории команды – найти деньги для участия в следующем чемпионате братьям Фиттипальди не удалось. Что символично, чемпионом в тот год стал покинувший «Копершукар» перед началом сезона Кеке Росберг, который защищал цвета «Уильямса».

Таким вот печальным образом завершилась история единственной бразильской команды Формулы-1. В какой-то момент в гоночной конюшне сложился перспективный коллектив, но донельзя банальные проблемы с финансированием убили готовившийся к перерождению проект – к сожалению, достаточно обыденная для Формулы-1 история. Очередная из серии «Ах, если бы…»