«Шагаю в новый год». Квят опубликовал фотографию в стильных кроссовках

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился со своими подписчиками обновлениями в гардеробе.

На фото российский гонщик предстал в стильных красных кроссовках, коричневой замшевой куртке и серых джинсах.

«Шагаю в новый год», — подписал фотографию Квят.

Фото: Соцсети Даниила Квята

Напомним, ранее 29-летний российский гонщик выражал интерес к участию в Супер Формуле, однако не вошёл в число участников азиатского автоспортивного соревнования. Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Даниил провёл за «Альфа Таури» в сезоне-2020. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота получить ему так и не удалось.