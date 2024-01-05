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Ферстаппен объяснил, почему не имел преимущества над Пересом в начале минувшего сезона

Ферстаппен объяснил, почему не имел преимущества над Пересом в начале минувшего сезона
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о том, что в начале минувшего сезона Формулы-1 его напарник Серхио Перес также одержал две победы в первых четырёх гонках и выглядел претендентом на титул.

«Говоря об этом, вы должны рассматривать всю картину в целом. В Саудовской Аравии мне пришлось стартовать с 15-го места. В Баку я получил небольшой штраф из-за машины безопасности. Так что с моей точки зрения не совсем справедливо говорить о равных условиях борьбы в тот период. Потому что, на мой взгляд, это было не так.

Вы должны принять во внимание все обстоятельства, которые сыграли роль. На некоторых людей та ситуация произвела неправильное впечатление», — приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.

По итогам сезона-2023 Макс Ферстаппен завоевал свой третий титул чемпиона мира, его партнёр по команде Серхио Перес финишировал на втором месте в личном зачёте пилотов.

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